“Gülüşlere Yolculuk” 14 Burda AVM’de

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği “Gülüşlere Yolculuk”  oyunu ile hayal dünyalarında yeni yolculuklara çıkartıyor.

“Gülüşlere Yolculuk” 14 Burda AVM’de

Haber: BMA

 Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Bolu’nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 14 Burda AVM, 27 Ekim Pazar günü ‘Gülüşlere Yolculuk’ tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

27 Ekim Pazar günü saat 14.00 ve 17.00’da ücretsiz sahnelenecek ‘Gülüşlere Yolculuk’ tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’ nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.  Bolululara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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