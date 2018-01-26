Haber: Semih Baykal

26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Vali Aydın Baruş'a gerçekleştirilen ziyarete Bolu Gümrük Müdürü Ayşe Arslantaş ile çalışanlar Nuray Karaman, Emine Turan Ocakcı ve Gökhan Arslan katıldı. Ziyarette Gümrük Müdürlüğü’nün çalışma alanları ile yaptıkları iş ve işlemler hakkında Vali Baruş'a bilgiler veren Müdür Arslantaş, her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Gümrük Günü’nün bu yılki temasının “Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Güvenli İş Ortamı” olduğunu belirtti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Aydın Baruş, "Dünya Gümrük Gününüz kutlu olsun. İlimizde bulunan Gümrük Müdürlüğümüz sizlerin fedakâr çalışmalarınız sayesinde gelişiyor. Fedekarcı çabalarınız için sizlere teşekkür ederim" diyerek çalışmalarında başarılar diledi.