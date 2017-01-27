banner128

banner101

27 Ocak 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Gümrük Müdürlüğü'nden Vali Baruş'a ziyaret

    Bolu Gümrük Müdür Vekili Naci Koçak ve beraberindeki heyet Bolu Valisi Aydın Baruş’u 26 Ocak Dünya Gümrük günü nedeniyle ziyaret etti.

    27 Ocak 2017 Cuma 10:12
    Bu haber 54 kez okundu
    Gümrük Müdürlüğü'nden Vali Baruş'a ziyaret

    Basın Bülteni

    Vali Baruş'un makamında gerçekleşen ziyarete Bolu Gümrük Müdürlüğü Müdür Vekili Naci Küçük ile çalışanlar Ayşegül Turan Kılıç, Gökhan Arslan, Nuray Karaman, Emine Turan Ocakcı ve Ahmet Tuncay katıldı.

    Dünya Gümrük günü ile ilgili Vali Baruş’a bilgiler veren Müdür Vekili Koçak, her yıl 26 Ocakta Dünya Gümrük Örgütü üyesi ülkelerce uluslararası kutlanan Dünya Gümrük Günü için farklı temalar kullanıldığı belirterek 2017yılı içinde de“"Etkin Sınır Yönetimi İçin Veri Analizi"” temasının belirlendiğini ifade etti.

    Ziyarete gelen heyetin Dünya Gümrük Günü’nü kutlayarak çalışmalarında başarılar dileyen Vali Baruş’  Bolu Gümrük Müdürlüğü’nün iş ve işlemleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Bolu ilinin ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendiren Vali Baruş Bolu ilinde TÜİK verilerine göre 2016 yılının Kasım ayı itibariyle ihracat rakamı ile ithalat rakamının aynı seviyelerde olduğunu ifade ederek İl genelinde 136 milyon 195 bin dolar ihracat, 135 milyon 438 bin dolar ithalat gerçekleştiğini söyledi.  Gümrüklerin önemine de değinen Vali Baruşson dönemlerde diğer kurumlar gibi gümrüklerin de fiziki ve teknik alt yapı olarak çok iyi bir noktaya geldiğini, İlimizde yapımı devam eden Geçici Depolama Tesisi inşaatının bitirilmesiyle firmaların ithalat işlemlerinin de yapılmaya başlanması ile birlikte gümrük işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde yürütüleceğini ifade etti. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gümrük, Müdür, Vekili, Naci

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da 1 “KONSORSİYUM”dan…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yabancı göçler durdurulmalıdır
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYIRLARIN EFENDİSİ İZZET BABAMIZ
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı(2)!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Vurun Kahpeye
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129