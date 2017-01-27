Basın Bülteni

Vali Baruş'un makamında gerçekleşen ziyarete Bolu Gümrük Müdürlüğü Müdür Vekili Naci Küçük ile çalışanlar Ayşegül Turan Kılıç, Gökhan Arslan, Nuray Karaman, Emine Turan Ocakcı ve Ahmet Tuncay katıldı.

Dünya Gümrük günü ile ilgili Vali Baruş’a bilgiler veren Müdür Vekili Koçak, her yıl 26 Ocakta Dünya Gümrük Örgütü üyesi ülkelerce uluslararası kutlanan Dünya Gümrük Günü için farklı temalar kullanıldığı belirterek 2017yılı içinde de“"Etkin Sınır Yönetimi İçin Veri Analizi"” temasının belirlendiğini ifade etti.

Ziyarete gelen heyetin Dünya Gümrük Günü’nü kutlayarak çalışmalarında başarılar dileyen Vali Baruş’ Bolu Gümrük Müdürlüğü’nün iş ve işlemleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Bolu ilinin ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendiren Vali Baruş Bolu ilinde TÜİK verilerine göre 2016 yılının Kasım ayı itibariyle ihracat rakamı ile ithalat rakamının aynı seviyelerde olduğunu ifade ederek İl genelinde 136 milyon 195 bin dolar ihracat, 135 milyon 438 bin dolar ithalat gerçekleştiğini söyledi. Gümrüklerin önemine de değinen Vali Baruşson dönemlerde diğer kurumlar gibi gümrüklerin de fiziki ve teknik alt yapı olarak çok iyi bir noktaya geldiğini, İlimizde yapımı devam eden Geçici Depolama Tesisi inşaatının bitirilmesiyle firmaların ithalat işlemlerinin de yapılmaya başlanması ile birlikte gümrük işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.