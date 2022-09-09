Gümüşova-Düzce-Bolu yolunda onarım çalışması

Haber: Erdal Tanrıverdi
Karayolları Genel Müdürlüğü(KGM), yol durumuna ilişkin paylaştığı bültende karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktardı.
DÜZCE BOLU OTOYOLU 20-22. KİLOMETRELERİ TRAFİĞE KAPALI
KGM paylaştığı bültende, “Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor” ifadelerini kullandı.
ANADOLU OTOYOLU’NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Anadolu Otoyolu'nda ise durum “Gölyaka-Düzce kavşakları 4-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor” şeklinde ifade edildi.