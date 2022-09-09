Gümüşova-Düzce-Bolu yolunda onarım çalışması

Haftanın son iş gününde Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Paylaşılan Bültene göre Bolu çevresinde iki noktada çalışmalar devam ediyor.