Haber: BMA

Referandum sonrası yaptığı yazılı açıklamasında, “Artık karanlıkta bocalamayacak, aydınlığa daha emin adımlarla yürüyeceğiz” diyen Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir dönem açan anayasa değişikliği ile artık önümüzde yepyeni bir dönem var. Türkiye seçimini yaptı ve kısır tartışmalara son verdi. Türk Milleti’nin kararı ile kabul edilen anayasa değişikliği birlik, beraberlik içinde, istikrarlı ve güçlü Türkiye’nin teminatı olacaktır. Bugün yepyeni bir Türkiye var. Tartışmalar, çekişmeler geride kaldı. Gün yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme, Türkiye için üretme çalışma günüdür.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ortak hedefe; yani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacı doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra yapacağımız hizmetlerin önüne taş koymak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak. Daha hızlı, daha kararlı ve daha verimli hizmet üreteceğiz. Tüm belirsizlikler geride kaldı. Artık karanlıkta bocalamayacak, aydınlığa daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

Milletimiz, 15 Temmuz’da olduğu gibi tercihini ülkemizin birliğinden, beraberliğinden ve kardeşliğinden yana kullandı. İçte ve dışta bizi engellemek isteyen, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen terör örgütlerine ve yandaşlarına en iyi cevabı verdi. Bu nedenle oyu her ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan tüm milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bolu bu referandumda da her zaman olduğu gibi ‘evet’ oyuyla arkamızda durdu, demokrasisine, sandığına sahip çıktı. Halk oylaması sürecinde Bolu’da gece gündüz demeden özveriyle çalışan AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün hala milli iradenin verdiği karara itiraz etmeye çalışanlar bilmelidir ki Milletimiz kararını verdi. Millettin sözünün üstüne söz olmaz.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da bu zamana kadar hayata geçirdiğimiz projelere yenilerini ekleyerek, hızımıza hız katarak yolumuzda daha da kararlı adımlarla yürüyeceğiz. Durmak yok yola devam. Türkiye için üretmeye, Halka hizmet için gece gündüz demeden çalışmaya devam…”