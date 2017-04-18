banner133

banner128

banner101

18 Nisan 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Gün güçlü ve yeni Türkiye için üretme günüdür”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili yayınladığı mesajda “Türkiye seçimini yaptı, önümüzde yepyeni bir dönem, yepyeni bir Türkiye var. Şimdi gün güçlü Türkiye için çalışma ve üretme günüdür” dedi.

    18 Nisan 2017 Salı 12:38
    Bu haber 47 kez okundu
    “Gün güçlü ve yeni Türkiye için üretme günüdür”

    Haber: BMA

    Referandum sonrası yaptığı yazılı açıklamasında, “Artık karanlıkta bocalamayacak, aydınlığa daha emin adımlarla yürüyeceğiz” diyen Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir dönem açan anayasa değişikliği ile artık önümüzde yepyeni bir dönem var. Türkiye seçimini yaptı ve kısır tartışmalara son verdi. Türk Milleti’nin kararı ile kabul edilen anayasa değişikliği birlik, beraberlik içinde, istikrarlı ve güçlü Türkiye’nin teminatı olacaktır. Bugün yepyeni bir Türkiye var. Tartışmalar, çekişmeler geride kaldı. Gün yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme, Türkiye için üretme çalışma günüdür.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ortak hedefe; yani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacı doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra yapacağımız hizmetlerin önüne taş koymak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak. Daha hızlı, daha kararlı ve daha verimli hizmet üreteceğiz. Tüm belirsizlikler geride kaldı. Artık karanlıkta bocalamayacak, aydınlığa daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

    Milletimiz, 15 Temmuz’da olduğu gibi tercihini ülkemizin birliğinden, beraberliğinden ve kardeşliğinden yana kullandı. İçte ve dışta bizi engellemek isteyen, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen terör örgütlerine ve yandaşlarına en iyi cevabı verdi. Bu nedenle oyu her ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan tüm milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bolu bu referandumda da her zaman olduğu gibi ‘evet’ oyuyla arkamızda durdu, demokrasisine, sandığına sahip çıktı. Halk oylaması sürecinde Bolu’da gece gündüz demeden özveriyle çalışan AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün hala milli iradenin verdiği karara itiraz etmeye çalışanlar bilmelidir ki Milletimiz kararını verdi. Millettin sözünün üstüne söz olmaz.

    Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da bu zamana kadar hayata geçirdiğimiz projelere yenilerini ekleyerek, hızımıza hız katarak yolumuzda daha da kararlı adımlarla yürüyeceğiz. Durmak yok yola devam. Türkiye için üretmeye, Halka hizmet için gece gündüz demeden çalışmaya devam…”

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNLER VARDIR UNUTULMAZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇİKOLATALI GOFRET”cilere de kumpas mı?..
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129