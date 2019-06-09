Gündem ailesinin acı günü





Kronik rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir tedavi gören Fatma Dinç hafta başından buyana İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Servisinde bulunuyordu. Fatma Dinç’in dört gün önce alındığı yoğun bakım servisinden dün gece acı haber geldi. Dün 24.00 sularında yaşamını yitiren Fatma dinç 4 çocuk sahibi ve 78 yaşındaydı. Dinç’in cenazesi bugün Gerede Yeni Camide öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gerede Çoğullu Köyünde toprağa verilecek.

Merhuma Allah’tan rahmet ve 60 yıllık hayat arkadaşını kaybeden gazetemiz yazarı Hasan Dinç başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2019, 08:13