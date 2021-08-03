Gündem maddeleri görüşüldü

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Genel Meclisi 2021 yılı Ağustos ayı toplantılarının ilk oturumu, divan kâtipleri tarafından Ağustos ayı il genel meclisi karar özetleri ve il encümeni karar özetlerinin okunması ile başladı.

Toplantının ilk gündem maddesi, Gerede ilçesi, Gerede-Karabük yolu üzeri 26. Km.de bulunan tesisin kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere uçurcak mevkii, uçurcak membaı Q:0.18 lt/sn.lik su kaynağının Q:0.10 lt/sn.lik kısmı Serkan AYDEMIR'e kiralanmış olup, kira süresi 25.06.2021 tarihinde sona erdiğinden yeniden kiralama talebine istinaden kira süresinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde Gerede ilçesi Havullu köyü Mehmetbeyli mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgili Çevre ve Sağlik Komisyonundan gelen raporun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının üçüncü maddesi gereğince, Göynük ilçesi, Himmetoğlu köyü köy yerleşik alan genişletilmesi dair planın onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Dördüncü madde gereği, Seben Ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde ise Göynük Ilçesi, Alan köyü, Mahallelerine içme ve kullanma suyu olarak Gökçukuru membaanın Q=0,30 kısmımn tahsilinin yapılması talebi görüşülerek kabul edildi ve toplantı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 16:26