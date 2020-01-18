Gündemdeki tesisin yeri değişti

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

3 dönemdir AK Parti’den Bolu Belediye Başkanlığını yürüten ne var ki 31 Aralık yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmeyen Alaaddin Yılmaz’ın başaramadığını CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan başardı. Yıllardır bir türlü kurulamayan tavuk gübresinden enerji üretimi tesisi nihayet Başkan Özcan’ın devreye girmesiyle birlikte artık kurulma aşamasına geldi.

Konu hakkında gazetemize ve internet sitemize özel açıklamada bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan şunları söyledi; “Kendisine güç birliği ismini vermiş Bolulu iş adamlarımızdan oluşan bir grup şirket kurmuş. Bolu’daki tavuk atıklarını pelet dediğimiz gübreye dönüştürecek sonra o peletten de enerji elde edecek bir tesis kurmayı istediğini iletti bize. Tavuk atıkları büyük bir koku yapıyor ve aynı zamanda yer altı suları başta olmak üzere ciddi çevre sorunları ve sağlık sorunları ortaya koyuyor. Bunlar Arçelik’e yakın bir yer almışlar ve buraya tesisi yapmak istediklerini belirttiler. Diğer kurumlardan izin alabilirseniz biz sıcak bakarız demiştik meclis toplantısında. Ancak o bölgede başta Arçelik olmak üzere sanayicilerimizin ve muhtarlarımızın koku problemi yapabileceğine dair ciddi itirazları oldu. Bizde onları bir araya getirerek birbirinizi ikna edin dedik ama olmadı. Daha sonra biz güç birliğinin yetkilileri ile görüştük oluşan hassasiyeti anlattık. Sağ olsunlar onlarda o bölgeye bu yatırımı yapmaktan vazgeçtiler. Hiç kimsenin itiraz etmediği bir başka bölgeye yatırımı kaydırmaya karar verdiklerini ve bununla ilgili adım attıklarını belirttiler. Ben bu konu ile ilgili sayın valimizi de bilgilendirdim. Böyle bir tesis Bolu’da yapılmalı ancak yer konusunda bir sıkıntı vardı. Böylece hem tesis yapılacak, hem de itiraz edenlerin mağduriyetleri de ortadan kalkmış olacak. İnşallah kısa sürede tamamlanır ve Bolumuzda önemli bir problemden kurtulmuş olur” dedi.

TESİS NEREYE KURULUYOR

Özcan, yapılan görüşmeler sonrası tesisin E-5 üzerinde faaliyet gösteren Beypiliç’in tavuk çiftliğinin yanındaki araziye yapılacağını müjdeleyerek; “ Beypiliç’in yanında bulunan enerji tesislerinin yanına yapacaklar. O konuda Beypiliç ile de mutabık kalmışlar. O bölgede bir yerleşim de yok. Kimseyi de rahatsız etmeyecek bir bölge ve mutabakat sağlanması da güzel. Aynı zamanda Beypiliç ve Erpiliç de bu bölgedeki çok önemli tavuk üretimini sağlıyorlar. Tavuk atıklarının da büyük bir kısmı onların. Yıllardır kamuoyu onlardan da bu konuda bir adım bekliyordu. Onlarda sağ olsunlar güç birliğinin bu tesisini destekleyerek Bolu’muza bir katkıda bulunmuş olacaklar” diye konuştu. Yıllardır sorun yumağı haline gelen tavuk gübresinden enerji üretimine yakın bir zamanda başlanacağı ve yine kısa bir süre sonra da enerji üretimine geçileceği de öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020, 12:09