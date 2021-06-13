Günden güne azalıyor

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Salgında vaka sayılarının yeniden düşüş göstermeye başlamasıyla birlikte normalleşme adımları da bir bir atılmaya başlandı. Son açıklanan koronavirüs günlük vaka tablosunda yer alan veriler ise Temmuz ayında atılması beklenen yeni normalleşme adımları için umut veriyor. Son açıklanan 12 Haziran 2021 tarihli tabloya göre son 24 saatte 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi. 503 hastanın bulunduğu tabloya göre 75 kişi de hayatını kaybetti. 6 binden fazla vakaya karşılık ise 5 bin 112 kişi iyileşti. Toplam ağır hasta sayısı 973 olarak kayıtlara geçti. Vefat ve ağır hasta sayısındaki düşüşlerin devam etmesinin koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesinde büyük rol oynayacağı düşünülürken kabine toplantısında salgının seyrinin yeniden ele alınması bekleniyor.