Gündüz Bakım Merkezi açıldı

Haber: C. Kutay Aykan

2001 yılından beri kimsesiz engelli bireylere bakım hizmeti veren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde “Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” Bolu Valisi Ahmet Ümit’in katılımları ile hizmete açıldı.

Açılış Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Şerafettin Çilkara, STK temsilcileri ile engelli vatandaşlar katıldı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde hizmete açılan merkezde, İlimizde ikamet eden engelli bireyler evlerinden alınarak merkeze getirilecek ve gün boyu engellilerinden ihtiyacı olanlar fizik tedaviye alınacak ve iş uğraşı atölyelerinden ayarlanarak el becerilerinin gelişimi yönünde faaliyetler sürdüreceklerdir. Bunun yanında engelli ailede gün içinde kendi işlerini yürütebilecektir.

Yapılan açıklamada, merkezden yararlanmak isteyen engelli ailelerinin Semiha Şakir Spsatik Çocuklar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine veya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat etmelerinin veya telefonla Merkezi aramalarının yeterli olacağı belirtildi.