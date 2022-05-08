Gündüz saklayıp gece satmaya kalktılar

Haber: Ceylan Beykoz

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi tarafından Kıbrıscık yolu üzerinde gerçekleştirilen denetim sırasında bir araç durduruldu. Kontrol sırasında araç içerisindeki M.A. (30) ve E.Ç.(25)’nin davranışlarından şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı.

Arama sonucunda, otomobilin arka koltuğunda ve bagajında rulo şeklinde, 3 metre uzunluğunda bakır kablo, 20 metre uzunluğunda kafes tipi tel çit ile define aramada kullanılan bakır düzenek, kazma ve kürek bulundu.

Hırsızlık şüphelileri M.A. ve E.Ç. verdikleri ifadelerinde, Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan otel inşaatından çaldıkları kabloları ve bahçe tellerini gündüz vakti orman içine sakladıktan sonra, gece sanayide sattıkların itiraf etti.

İşlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.