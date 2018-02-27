Haber: Semih Baykal

Düzce’nin Çilimli ilçesinde oturan 19 yaşındaki Oğuzhan Topuz iddiaya göre önceki gece saat 02:00’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Caner D. İle birlikte Çilimli Belediyesi’ne ait 81 AH 024 resmi plakalı minibüsü park halinde bulunduğu sırada çaldı. Düzce Merkez’de bir süre takıldıktan sonra şahıslar araçla Bolu’ya geldi. Burada ki arkadaşları Yağmur K.’yi de yanlarına alan gençler daha sonra resmi plakalı araçla şehir merkezinde gezmeye başladı. Düzce’nin Çilimli İlçe Belediyesine ait aracın çalındığı ihbarını alan Polisler, Plaka Tanıma Sistemlerinde aracı tespit etti. Araçla birlikte 3 şahsı yakalamak için polis ekipleri şehir merkezinde çalışma başlattı. . Ekipler, minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halindeyken buldu. Minibüs ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yol kesilerek durdurulan minibüste bulunan 3 genç, araçtan indirilerek yere yatırılıp kelepçelendi.

Emniyete götürülen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından Düzce Jandarma Komutanlığına teslim edildi.