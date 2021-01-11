GÜNE İSTİKLAL MARŞIYLA BAŞLADI

Haber: Volkan Yılmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla 81 ildeki tüm okulların bahçesinde saat 10.00’da bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla aynı saatte belediye önünde Andımız ve İstiklal Marşı okundu. Bina önünde toplanan tüm belediye personeli ilk önce Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile birlikte Andımızı okudu. Başkan Özcan ve belediye personelleri daha sonra bando eşliğinde İstiklal Marşı’nı okudu.

Farkındalık yaratmak için haftaya Andımızı ve İstiklal Marşı’nı okuyarak başladıklarını anlatan Başkan Özcan, “Bugün farkındalık yapalım istedik. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bayrak töreni yapılması talimatı verdi. Öğrencilerimizde yaklaşık bir yıldır eğitimden uzaktalar. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda farkındalık yaratalım diye saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile haftaya başlanılmasını istedi. Bizde bir kamu kurumu olarak bunu yapmalıyız dedik. Bu yüzden personelimiz ile birlikte böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik. Bunu yaparken uzun zamandır neredeyse okumayı unuttuğumuz Andımızı yeniden hatırlayalım istedik. Andımız aslında 1930’lu yıllarda Milli Eğitim Bakanının oluşturduğu bir metin. Çok uzun yıllar okullarda okutuldu. Okutulmasının amacı neydi? Cumhuriyet bilincini geliştirmek, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüdüğümüzü herkese hatırlatmak ve unutturmamak. Orada geçen kelimelere baktığımızda milli birlik ve bütünlüğümüzü kuvvetlendiren ifadeler olduğunu görüyoruz. Bazıları Andımızın sonundaki ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ ibaresine takılmış. Orada kastedilen şu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türklük anlayışı ulus millet anlayışının tezahürü. Türk milleti tanımı üst bir kimlik ırkçı bir kimlik değil. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim.” diye konuştu.

Bazıları Andımız’ın sonundaki ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ibaresine takılmış. Orada kastedilen kurucu lider Atatürk’ün, kaynağını ulus-devlet kavramından alan milliyetçilik anlayışının karşılığıdır. Bu ülkede yaşayan Çerkesler’i, Kürtler’i, Yörükler’i vb. birçok kimliği kapsayan üst bir Türk kimliğinden söz ediyor. Kesinlikle ırkçı bir söylem değil. Bunu da hatırlatmak istedik.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 14:26