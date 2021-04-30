Güneç’ten hükümete eleştiri

Haber: BMA

Gelecek Partisi İl Başkanı Özkan Güneç, Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası açıklanan ‘tam kapanma’ dönemine ilişkin kararları sert bir dille eleştirdi.

“TAM KAPANMA MADDELERİ EKONOMİK KRİZE NEDEN OLACAKTIR"

AKP hükümetin "Ülkemizi 29 Nisan-17 Mayıs Tarihleri arasında ülkemizde Tam kapanma olmasına yasakların gelmesine lebaleb kongrelerinin sonucudur. Ama Tam kapanmanın olmasına Bizler karşı değiliz.Hatta geç kalındığını söylüyorum.Ama Maddelerine karşıyız. Maddelerde esnafımızı,vatandaşımızı düşünen madde göremiyoruz. Ülkemizde Tam Kapanmanın gerçekleşeceği tarihleri arasında vatandaşımızın;Kira,elektrik,doğalgaz,dükkân kirası,Vergi borçları,sgk borçları, gıda ihtiyaçları ne olacak; AKP Hükümeti vatandaşına bunun cevabını vermek zorundadır. Ayrıca devletimiz zenginlerin vergi borçlarını bir kalemde siliyorsa vatandaşımızın da Tam Kapanma tarihleri arasında kişi başı 6000 TL geri ödemesiz Hibe etmesi lazımdır. AKP hükümetinde zengin daha zengin oldu. Gariban daha gariban oldu.Ve Yolsuzluk,Yoksulluk,arttı.Adalet,güven,huzur,demokrasi kalmadı. Ve Tam Kapanma maddeleri ekonomik krize neden olacaktır.Bizim iktidarımızda Parti değil Milletimiz kazanacaktır” ifadelerini kullandı.