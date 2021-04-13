Güner de korona oldu

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Başkanı Suat Güner, akşam saatlerinde kendini halsiz hissetmesi üzerine hastaneye gitti. Suat Güner’e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavi altına alınan Güner’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaklaşık 2 hafta önce AK Partili eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı da koronavirüs yakalanmış ve tedaviye alınmışlardı.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 13:12