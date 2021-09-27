Güner, İl başkanları toplantısına katıldı



Haber: Yasin Bilgi

Güner; “Giresun’un Kümbet Yaylası’nda gerçekleştirilen AK Parti Karadeniz Bölgesi İl Başkanları toplantısına katıldık. Güner yaptığı açıklamada “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Ev sahipliğini AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı’nın yapığı Karadeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Kümbet Yaylasında gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Suat Güner’in yanı sıra, AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik, Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve diğer 17 Karadeniz illeri il başkanları, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ile Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da katıldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, Karadeniz Bölgesindeki yatırımların devam ettiği konuşuldu. Var olan sorunların çözümü konusunda görüş alış verişinde bulunuldu..