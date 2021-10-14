Güner ilçelere yapılan yatırımları açıkladı

Haber: Uğur Balaban

Bolu Ak Parti İl Başkanı Suat Güner, 2021 yılı köylerin altyapısını desteklemesi (KÖYDES) projesi ilçelere göre dağılımını açıkladı. Başkan Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İlimizinMerkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük,Kıbrıscık, Mengen,Mudurnu, Seben ve Yeniçağa ilçelerine KÖYDES projesinin ne kadar yatırım yaptığını duyurdu. Başkan Suat Güner yapılan yatırımların Bolu’ya hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İLÇELERE YAPILAN YATIRIMLAR

“2021 yılı köylerin altyapısını desteklemesi (KÖYDES) projesi ödeneğinin iller ve ilçeler bazında dağılımı açıklandı:

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği,7.767.690,00-TL

Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliği, 1.437.624,00-TL

Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği, 4.602.740,00-TL

Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği, 5.357.939,00-TL

Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği, 1.341.792,00-TL

Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği, 4.820.038,00-TL

Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği, 5.992.373,00-TL

Seben Köylere Hizmet Götürme Birliği, 1.975.141,00-TL

Yeniçağa Köylere Hizmet Götürme Birliği, 879.057,00-TL