Güner Mudurnu’da Karayolları Ekiplerini Ziyaret Etti

Haber: Yasin Bilgi

Suat Güner’e Mudurnu ziyaretinde İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Zengin, İlhami Akça, Ufuk Karadağ, Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın, Mudurnu Kadın Kolları Başkanı Fatma Cantürk Pekcan, İl Genel Meclis Üyeleri Salih Şener ve Yusuf Mintaş ile ilçe teşkilatı eşlik etti.

Suat Güner, Özdemir Ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti İl Başkanı Güner, ilk olarak ilçe binasında partililerle bir araya geldikten sonra Mudurnu Halk Eğitim Merkezi ile Dumlupınar İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. AK Parti heyeti eğitim kurumu ziyaretlerinin ardından Bolulu iş insanı Murat Yerlikaya’nın vefat eden babası Mehmet Yerlikaya’nın Beyderesi Köyü'ndeki cenaze törenine katıldı. İl Başkanı Suat Güner ve beraberindekiler daha sonra CHP Mudurnu İlçe Başkanı Sami Özdemir ve eşi Aynur Özdemir'e geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kızları Sezin Özdemir'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

“Mudurnu giriş yolu yakın zamanda tamamlanacak”

Suat Güner ve beraberindeki heyet son olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ilçenin girişinde yürütülen asfalt çalışmalarını bir süre takip etti. Karayolları ekipleri ile sohbet eden Başkan Güner, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Güner, “Mudurnu ilçemizin girişindeki bölünmüş yolun bu tarafı bozuk olması nedeniyle bir süredir kapalı idi. Ulaşım diğer taraftan tek gidiş-geliş şeklinde sağlanıyordu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde bozuk yolun asfaltlanmasına karar verildi ve ekipler çalışmalarına hemen başladı. 1.8 kilometrelik yol çok yakın zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ayrıca ilçe merkezine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi bağlantı yolu da aynı şekilde asfaltlanacak. Mudurnululara ve tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.