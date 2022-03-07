Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdiği konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tanju Özcan'ın geçmiş dönemde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddinİhsanoğlu'na oy vermediğini açıklamasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Öztrak, "Bunlar ipe sapa gelmez laflar. Ciddiye alınacak sözler değil” diye konuştu.

Bunun üzerine Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı konu alan bir paylaşımda bulundu. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, sosyal medya hesabı üzerinden 2014 yılında yaptığı paylaşımlarla, bugünlerde söylediği sözleri karşılaştıran AK Parti İl Başkanı Suat Güner, “Ya yalan konuşuyorsun ya da istemeye istemeye doğruları itiraf ediyorsun” dedi.

Başkan Güner’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde her söylemi elinde patlayan Tanju Özcan'ı C.H.P Genel merkezi de ciddiye almıyor artık... C.H.P. Genel Merkezinden puan kapmak için 1069 No.lu sandıkta resim çekip "İlk oyu kullandık. Hayırlı Olsun" diye paylaşım yapan sendin.

BUGÜN İSE BUNLARI DİYORSUN!

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde CHP'nin adayı Ekmeleddinİhsanoğlu'na oy vermedim diyen Tanju Özcan...Kendi adayınız Ekmeleddinİhsanoğlu'na oy vermediğini daha yeni açıkladın. O zaman diğer iki adaydan ya doğruyu bulup Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdin ya da şuan ki ittifak ortağınız ve yerel seçimde 4 bin oyunu aldığın HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı destekledin. YA YALAN KONUSUYORSUN YADA İSTEMEYE İSTEMEYE DOĞRULARI İTİRAF EDİYORSUN. SAHİ SEN HANGİSİSİN?