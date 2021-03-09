Haber: N. Halid Altundal
24 Şubat tarihinde gerçekleşen AK Parti Bolu 7. Olağan İl Kongresi sonrası delegelerin oyuyla göreve başlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Yürütme Kurulunu belirledi. Yürütme Kurulunun belirlenmesi sonrası bir açıklama yapan Güner; “AK Parti'de birikimi temsil eden arkadaşlarımızla, yenilenmeyi temsil eden arkadaşlarımız arasında verimli bir iletişimin ortaya çıkaracağını düşündüğümüz bir İl Yürütme Kurulu oluşturmaya gayet ettik. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda dur durak bilmeden çalışacak 7. Dönem AK Parti Bolu İl Başkanlığı Yürütme Kurulumuz hayırlı olsun” dedi.
İl Başkanı Suat Güner yönetimindeki Yürütme Kurulu şu şekilde oluştu:
Cemil Akay Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı
Ramazan Zengin Teşkilat Başkanlığı
Fikret Çıracı Seçim İşleri Başkanlığı
Emin Candan Tanıtım ve Medya Başkanlığı
İlker Aktaş Sosyal Politikalar Başkanlığı
Ali İmran Çatana Dış İlişkiler Başkanlığı
Cüneyt Koparan Yerel Yönetimler Başkanlığı
Mehmet Öztürk Ekonomik İşler Başkanlığı
İlhami Akça Mali ve İdari İşler Başkanlığı
Ayşe Bozacı Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanlığı
Samet Kocadağ Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı
Emine Erdal İnsan Hakları Başkanlığı
Ahmet Uzunoğlan Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı
Mustafa Nuri Gürsoy İl Sekreterliği
Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 14:06