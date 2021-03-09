Haber: N. Halid Altundal

24 Şubat tarihinde gerçekleşen AK Parti Bolu 7. Olağan İl Kongresi sonrası delegelerin oyuyla göreve başlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Yürütme Kurulunu belirledi. Yürütme Kurulunun belirlenmesi sonrası bir açıklama yapan Güner; “AK Parti'de birikimi temsil eden arkadaşlarımızla, yenilenmeyi temsil eden arkadaşlarımız arasında verimli bir iletişimin ortaya çıkaracağını düşündüğümüz bir İl Yürütme Kurulu oluşturmaya gayet ettik. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda dur durak bilmeden çalışacak 7. Dönem AK Parti Bolu İl Başkanlığı Yürütme Kurulumuz hayırlı olsun” dedi.

İl Başkanı Suat Güner yönetimindeki Yürütme Kurulu şu şekilde oluştu:

Cemil Akay Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı

Ramazan Zengin Teşkilat Başkanlığı

Fikret Çıracı Seçim İşleri Başkanlığı

Emin Candan Tanıtım ve Medya Başkanlığı

İlker Aktaş Sosyal Politikalar Başkanlığı

Ali İmran Çatana Dış İlişkiler Başkanlığı

Cüneyt Koparan Yerel Yönetimler Başkanlığı

Mehmet Öztürk Ekonomik İşler Başkanlığı

İlhami Akça Mali ve İdari İşler Başkanlığı

Ayşe Bozacı Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanlığı

Samet Kocadağ Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı

Emine Erdal İnsan Hakları Başkanlığı

Ahmet Uzunoğlan Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

Mustafa Nuri Gürsoy İl Sekreterliği

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 14:06