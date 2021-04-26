Güner’den kan bağışı çağrısı

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınının yanı sıra içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı ile birlikte Bolu’da kan bağışı sayılarında önemli bir azalma yaşandığını belirterek tüm vatandaşlarımıza kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

“HAYAT KURTARMAK ADINA KAN BAĞIŞINDA BULUNMALIYIZ”

Bolu’da mevcut hastanelerde tedavi gören ve kan ihtiyacı olan hastaların tedavilerinin gönüllü vatandaşların kan bağışlarıyla sağlandığını kaydeden Suat Güner, “1 ünite kan bağışlayarak 3 kişinin hayatını kurtarabiliyoruz. Kızılay Bolu Kan Alma Birimi tarafından Bolu Valiliği önünde konuşlandırılmış olan kan alma otobüsünde haftanın 7 günü kan bağışı kabul edilmektedir. Gönüllü bağışçılarımız iftar sonrasında da gece saat 01:00’e kadar kan bağışlayabilirler. Sokağa çıkma kısıtlaması kan bağışına da engel değildir. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız kanver.org internet adresinden kan bağışı için randevu alabilirler. Randevusuz gelen vatandaşlarımıza da kan bağışladıklarını gösterir belge bağış sonrasında düzenlenerek teslim edilmektedir. Bu çerçevede 18-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı hayat kurtarmak adına kan bağışına davet ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 16:50