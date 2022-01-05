Güner’den Özcan’a cevap

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yılbaşında gelen son zamların ardından Bolu Belediye Meclisi Ocak Ayı 1. Oturumunda meclis salonunda ampul kırarak hükümete tepki gösterdi. Özcan’ın bu tepkisinin ardından Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Başkan Özcan’a sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

“KABUL ETMEK SANA ZOR GELSE DE AMPULDEN VAZGEÇEMİYORSUN”

Başkan Güner yaptığı açıklamada, “Kırdığın ampulün yerine başka bir ampul koyuyorsun. Kabul etmek sana zor gelse de ampulden vazgeçemiyorsun. Basit şovlarını artık bırak. @tanjuozcanchpSonucu tahmin ediyorsun” dedi.