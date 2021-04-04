Güner’den skandal bildiriye çok sert tepki

Haber: N. Halid Altundal

103 emekli amiral tarafından gece saatlerinde yayınlanan Montrö bildirisi AK Parti tarafından büyük tepkiyle karşılandı. ‘Montrö Sözleşmesi tartışılmasın, Kanal İstanbul Yapılmasın’ şeklinde ifadelerin kullanıldığı bildiriye AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner yaptığı açıklamayla çok sert tepki gösterdi.

“DARBE HEVESLİSİ CUNTACILAR KİRLİ YÜZLERİNİ GÖSTERİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında ülke çıkarlarını korumak adına amansız bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Suat Güner, “Bu tarihi dönemeçte milli menfaatlerimize düşman ülke ve unsurlara tek bir kelime dahi etmeyen darbe artıkları, milletimizin oylarıyla 19 yıldır aralıksız iktidarda bulunan seçilmiş AK Parti Hükümetimize gözdağı vermeye kalkışıyor. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz kalıntısı darbe heveslisi cuntacılar, kirli yüzlerini belli aralıklarla gösteriyor. Türk tarihinde sivil iktidara göz diken darbeciler milletimizin gönlünde ve mahkeme salonlarında yargılanmışlardır. Son olarak 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çıkan halkımız darbeci zihniyete gereken dersi vermiştir. Yüce Türk halkı bugün de yarın da aynı şekilde ipleri dışarıda olan karanlık kafaların emellerine izin vermeyecektir” dedi.

“HERKES İŞİNE BAKSIN”

“Akdeniz ve Ege’de ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve yok saymak isteyen güçlere karşı söz konusu darbe artıkları sus pus kaldı” diyen AK Parti Bolu İl Başkan Suat Güner, “Ne hikmet ki Türkiye, Mavi Vatan’da tehdit ediliyorken sesi çıkmayan, Doğu Akdeniz’deki haklarımız gaspedilmeye çalışılırken ortalıkta gözükmeyen emekli amirallere bir haller olmuş. Bu durum dahi darbeci zihniyetin kimlerden beslendiğini gözler önüne seriyor. Bu ülkenin Ordusu da Hükümeti de Cumhurbaşkanı da görevinin başındadır. Sizlik bir durum yok. Herkes işine baksın” ifadelerini kullandı.