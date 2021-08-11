“Güneş balçıkla sıvanmaz”

Haber: C. Kutay Aykan

İYİ Parti Genel Başkanı meral Akşner’e Sivas Zara’da bir kişi tarafından yapılan sözlü saldırıya dair İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş açıklama yaptı. Örnekbaş açıklamasında “Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Genel başkanımızın sonuna kadar ve daima yanındayız” dedi.

Örnekbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı “İYİ Parti Türkiye’nin cesur insanları tarafından kurulmuştur. Bu güne kadar sümen altı edilmeye çalışılan gerçekleri sakınmadan, çekinmeden ve korkmadan söylemiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları vatandaşımızın gün geçtikçe zorlaşan yaşam koşullarını ve bu duruma sebep olanları hep söyledik söylemeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener partimizin lideri, vatandaşımızın gün geçtikçe ilgisiyle büyüyen siyasi hareketimizin önderidir. Her geçen gün partimize katılım olduğunu gören kimi çevreler siyasi söylemleriyle genel başkanımızla baş edemeyince, söyleyebilecekleri doğru ve tutarlı bir sözleri olmayınca bir takım provakosyanlarla Genel Başkanımıza yönelik karalama eylemlerine gitmeye çalışmaktadırlar. Şu açıkça bilinmelidir güneş balçıkla sıvınmaz.

GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN MERAL AKŞENER’İN SONUNA KADAR VE DAİMA YANINDAYIZ

Gerçekleri ve bu geçekleri korkusuzca söylen başta Genel Başkanımız Meral Hanım’ı ve bizleri korkutamazsınız, yıldıramazsınız, karalayamazsınız! Farklı illerde daha önceden düşünüldüğü ve planlandığı çok belli olan bir takım sözlü sataşmaların bir örneği de Sivas Zara’da yaşanmıştır. Genel Başkanımıza yönelik yapılan provokasyon partimizden nasıl korktuklarının göstergesidir. Bu hareketi planlayan müptezellerin Genel Başkanımıza karşı olan garezi, partimizin bu ülkenin kurtuluş reçetesini tuttuğunun, bu ehliyete sahip olduğunun en büyük göstergesidir. Genel Başkanımıza karşı yürütülmeye çalışılan kara propagandayı kınıyoruz. Genel Başkanımız Sayın meral Akşener’in sonuna kadar ve daima yanındayız.