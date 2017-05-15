Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu’da, Mayıs ayının gelmesi ile havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlar umduklarını hafta sonu bulmuştu. Güneşli ve sıcak hava hafta sonu 23 dereceye kadar çıktı. Fakat alınan son bilgilere göre Bolu bu hafta güneşe hasret kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre son 4 günün yağışlı geçmesi bekleniyor. Pazartesi 9 - 17, Salı 8 - 18, Çarşamba 8 - 19, Perşembe 7 – 13 derece olması beklenirken, 4 gün içinde yağmur olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü ise hava bulutlu 6 – 14 derece.