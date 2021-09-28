Güneşe aldanmayın

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz haftalarda soğuk havalarıyla soba yaktıran Bolu’da Çarşamba gününün ardından havaların açması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ilimizi gündüzleri güneşli ama geceleri soğuk günler bekliyor. Buna göre hava tahmin verilerine baktığımızda;

28 Eylül Salı günü, Parçalı Bulutlu, sıcaklık en düşük 6, en yüksek 21,

29 Eylül Çarşamba günü, Sağanak Yağışlı,sıcaklık en düşük 8, en yüksek 20,

30 Eylül Perşembe günü, Parçalı Bulutlu,sıcaklık en düşük 9, en yüksek 15,

1 Ekim Cuma günü, Parçalı Bulutlu,sıcaklık en düşük 6, en yüksek 20,

2 Ekim Cumartesi günü, Parçalı Bulutlu,sıcaklık en düşük 5, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.