Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından titiz bir şekilde hazırlanan 68 sayfalık iddianamede, “Darbeye teşebbüs”, “Darbe yapmaya yataklık”, “Hükümeti yıkmaya teşebbüs”, “FETO/PDY üyesi olmak”, “Suçlarıyla birlik ve beraberliği bozmaya yönelik ayaklanma” suçlamalarıyla yargılanmasını istenen Bolu Eski 2. Komanda Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer’in Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için Gaziantep Ceza İnfaz Kurumuna yazı yazılarak Bolu T Tipi Ceza Evine teslimi ve hakkında gerekli iznin verilmesi istendiği ve cevabın “Uygundur” şeklinde cevaplandığı öğrenildi.

6 Mart 2017 tarihinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada Güneşer’le birlikte 9 Subay ve Astsubayın yargılanmasına başlanılacak. Güneşer’i kendisi gibi Kırıkkale nüfusu ve Barosuna kayıtlı kardeşi Avukat Hüseyin Güneşer’in savunacağı net bir şekilde belirlendi.

Şimdi gözler 6 Mart tarihinde yapılacak olan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya çevrildi. Gaziantep Ceza ve İnfaz Kurumda tutuklu olan Güneşer iki gün önce geniş güvenlik önlemleri altında Bolu T Tipi Ceza evine getirildi. Güneşer 6 Mart tarihindeki duruşmaya kadar T Tipi Cezaevinde tek kişilik bir koğuşta kalacağı öğrenildi.

Bolu T Tipi Cezaevine sevki gerçekleştirilen ve tek kişilik koğuşa konulan Güneşer’in, tutuklu bulunan diğer Subaylarla görüştürülmeyeceği iddia edildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve FETO/PDY soruşturmasını yürüten savcıya ifade veren 9 Subay ve Astsubay’ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ifadelerini değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu oldu.

Bolu Adliyesinde Kırmızı Alarm

6 Mart tarihinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan dava öncesi adliye ve çevresinde kırmızı alarm verileceği Bolu Emniyetinde tüm izinlerin bir hafta boyunca kaldırılacağı öğrenildi. Duruşma öncesi Adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması beklenirken duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle zanlıların yakınları olan birer kişinin duruşma salonuna alınacağı da iddia edildi. Duruşmanın başlamasından itibaren bölgede çok sayıda Özel Harekat Timleri, KOM, TEM, Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şubesi ekiplerinin yanı sıra Asayiş Ekipleri adliye çevresinde görev yapacak. Olası bir taşkınlık karşısında Çevik Kuvvet Şubesi dahilinde Tek tek kayıt altına alınacaklar.