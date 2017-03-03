banner128

banner101

03 Mart 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Güneşer, tek kişilik koğuşta

    Hakkında 5 ayrı suçtan dava açılan FETÖ/PDY Örgüt üyesi olduğu iddia edilen ve bir dönem 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaverliğini yapan, Hakkari Şemdinli’de polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İsmail Güneşer Bolu’ya getirildi. Güneşer, tek kişilik koğuşa konuldu.

    03 Mart 2017 Cuma 12:19
    Bu haber 117 kez okundu
    Güneşer, tek kişilik koğuşta

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından titiz bir şekilde hazırlanan 68 sayfalık iddianamede, “Darbeye teşebbüs”, “Darbe yapmaya yataklık”, “Hükümeti yıkmaya teşebbüs”, “FETO/PDY üyesi olmak”, “Suçlarıyla birlik ve beraberliği bozmaya yönelik ayaklanma” suçlamalarıyla yargılanmasını istenen Bolu Eski 2. Komanda Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer’in Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için Gaziantep Ceza İnfaz Kurumuna yazı yazılarak Bolu T Tipi Ceza Evine teslimi ve hakkında gerekli iznin verilmesi istendiği ve cevabın “Uygundur” şeklinde cevaplandığı öğrenildi.

     

    6 Mart 2017 tarihinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada Güneşer’le birlikte 9 Subay ve Astsubayın yargılanmasına başlanılacak. Güneşer’i kendisi gibi Kırıkkale nüfusu ve Barosuna kayıtlı kardeşi Avukat Hüseyin Güneşer’in savunacağı net bir şekilde belirlendi.

     

    Şimdi gözler 6 Mart tarihinde yapılacak olan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya çevrildi. Gaziantep Ceza ve İnfaz Kurumda tutuklu olan Güneşer iki gün önce  geniş güvenlik önlemleri altında Bolu T Tipi Ceza evine getirildi. Güneşer 6 Mart tarihindeki duruşmaya kadar T Tipi Cezaevinde tek kişilik bir koğuşta kalacağı öğrenildi.

     

    Bolu T Tipi Cezaevine sevki gerçekleştirilen ve tek kişilik koğuşa konulan Güneşer’in, tutuklu bulunan diğer Subaylarla görüştürülmeyeceği iddia edildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve FETO/PDY soruşturmasını yürüten savcıya ifade veren 9 Subay ve Astsubay’ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ifadelerini değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu oldu.

     

    Bolu Adliyesinde Kırmızı Alarm

     

    6 Mart tarihinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan dava öncesi adliye ve çevresinde kırmızı alarm verileceği Bolu Emniyetinde tüm izinlerin bir hafta boyunca kaldırılacağı öğrenildi. Duruşma öncesi Adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması beklenirken duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle zanlıların yakınları olan birer kişinin duruşma salonuna alınacağı da iddia edildi. Duruşmanın başlamasından itibaren bölgede çok sayıda Özel Harekat Timleri, KOM, TEM, Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şubesi ekiplerinin yanı sıra Asayiş Ekipleri adliye çevresinde görev yapacak. Olası bir taşkınlık karşısında Çevik Kuvvet Şubesi dahilinde Tek tek kayıt altına alınacaklar. 

    Anahtar Kelimeler: Hakkında, 5, Ayrı, Suçtan, Dava

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARDAN ÇEKİNMEMELİYİZ
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vekiller Adaletli olup Çalışın!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ KİMLER NEDEN DOLAYI EVET OYU VERECEK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129