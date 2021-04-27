Güneşli havayı fırsat bildiler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayı haritasında ilimiz Bolu’da yüz bin kişide 504 vaka görüldü. İlimizde vaka sayılarının hızlı bir şekilde yükseliş göstermesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar caddelerde yoğunluğa neden oldu. 29 Nisan'da başlayacak ve Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek olan tam kapanma öncesinde caddelerde insan seli yaşanan ilimizde polis ekipleri anons yaparak uyarılarda bulundu. Denetimlerin de sıklaştırıldığı il genelinde kurallara uymayanlar hakkında polis ve jandarma ekipleri idari para cezaları uyguluyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 15:30