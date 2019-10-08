“Güney çevre yolu projesi iptal edilmelidir”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Güney Çevre Yolu’na tepkiler artmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Ataman yaptığı açıklamada “Geçen zaman içinde kenti yönetenlerin uyguladıkları akla, bilime, planlama ve şehircilik ilkelerine uymayan, kentin doğal, kültürel değerlerini hiçe sayan politikalar, kentin sahip olduğu değerlerden hızla uzaklaşmasına sebep olmuştur. Son 20 yıl içinde, ülkenin her yerinde görülen, yoğun ve plansız yapılaşmadan ilimiz de nasibini almış, çevremizde bulunan az miktardaki tarım arazileri de yapılaşmaya açılarak ranta kurban edilmiştir. Bolu ilimizin merkezinde, tarihi turizmi destekleyen kültürel değerleri, güneye doğru Karacasu beldesine kadar tarım alanları, Karacasu bölgesi sağlık termal turizmi ile dağlık bölgemizde Gölcük ve Bolu yaylaları, dağ turizmine elverişli alanları bulunmaktadır. Şehir merkezinin kuzeyi ise otobana kadar yapılaşma altındadır. Kuzey hattında tarım arazisi maalesef hemen hemen hiç kalmamıştır” dedi.

“Tarım arazilerine yapılan en büyük ihanettir”

Yapılan bu çevre yolu projesi ile bir çok tarım arazisinin yok olacağını ifade eden Ataman “Önceki dönem belediye başkanı Bolu çevresindeki tüm tarım arazilerini yapılaşmaya açmak için 18. Madde uygulamasını devreye sokarak inanılmaz çaba göstermiştir. Güney Çevre yolu da bu rant sistemine hizmet etmek için Bolu tarım arazilerine yapılan en büyük ihanetlerden birisidir. Bu yol projesinin ilk dolgusunu da Fırka Tepesinin hafriyatından çıkan toprağı rastgele bu bölgede biriktirerek başlatmıştır. 2 yıl geçtikten sonra dolgunun ve yerinin uygun olmaması nedeni ile Karayolları tüm işlemleri yeniden başlatmıştır. Toprak dolgu yapılan bu bölge, şehrin güneyinden geçecek 10-12 metreye kadar toprak dolgu ile yükseltilerek yapılmış güney transit karayolunun başlangıç noktası olmuştur. Bu bölgede bulanan tarım alanları 18.madde uygulaması ile arsaya dönüştürülerek yapılaşmaya açılmıştır. İlk aşamasının bitirilmesi neticesinde bu bölgedeki tarım alanları doğal süreçte yerini binalara terk edecek ayrıca transit geçen tırlar, ağır tonajlı araçlar ses ve hava kirliliği yaratacaktır. Güney Çevre Yolunun ilk aşaması bitirildikten sonra iptal edilmesinin hem kaynaklarımızın doğru kullanılmasına yarar sağlayacak, hem gittikçe azalan tarım arazilerinin ranta açılmasının önüne geçilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu projenin devam ettirilmesi kamu yararına değildir”

Ekonomik krizin üst seviyede olduğu, kaynak bulmakta zorlandığımız bu günlerde hiçbir gerçek ve bilimsel açıklaması olmayan Güney Çevre Yolunun devam ettirilmesinin kamu yararına olmadığını belirten Ataman sözlerine şu şekilde devam etti: “Kamu kaynaklarının düzgün kullanılmadığını bir kez daha belirtmek istiyoruz. Doğal kaynaklarımıza ve tarım arazilerimize geri dönülmeyecek zararlar verecek bu projenin 2. ve 3. aşamasının derhal iptal edilmesi, 1. aşamasının da en kısa sürede sonlandırılmasını talep ediyoruz. Bu iş için harcanacak kaynağın tarım ve sanayi için kullanılması şüphesiz ki ülkemize daha fazla yarar sağlayacaktır. Bizler kamu yararına aykırı bulduğumuz projelere karşı itirazlarımızla birlikte, kamu çıkarından uzak bu tip sorunlu girişimlere çözüm önermeye devam ediyor ve bunu en ucuz maliyetle kamunun yararına sunulması için çalışıyoruz.