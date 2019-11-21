Güney Çevre Yolu projesi ne olacak?

Özel Haber: N. Halid Altundal

Bolu kamuoyunda birçok kesim tarafından tepki çeken ve büyük tartışmalara sebep olan Güney Çevre Yolu projesi konusuna açıklık getirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevreyolu projesinin toplam 13 kilometre olduğunu belirterek, “Şu an D-100’le Mudurnu yolu arası 3 kilometrelik yolun yüzde 70’i tamamlanmış. Burası artık tamamlanıyor. Ama gördüm ki orada şimdiden 5 metreyi aşan yükselti haline gelmiş. Yani orayı D-100’le Mudurnu yolu arasını birbirine bağlamıyor adeta bölüyor. Ben şunu açık olarak söyledim; artık o kısım yapılmış, o kısmı eski haline getirmek mümkün değil. 3’le 6 arası Mudurnu yoluyla Karacasu’yu bağlayan kısım var, bir de 6’yla 13 arası Karacasu’yla tekrar E5’i, D-100’ü bağlayan kısım var” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞUM SÜRECE İLERLEMEYECEK”

Belediye Başkanı Özcan açıklamasında 0-3 kilometre dışındaki diğer kısımlarla ilgili yolun ilerlemesini istemediklerinin altını çizerek, “3 ile 6 arasında belediyeye yükümlülük verilmiş; ‘Sen açarsan ben yaparım.’ Ben açmıyorum, açamıyorum, açmak istemiyorum. Bolu’nun geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla o yol ben Belediye Başkanı olduğum sürece ilerlemeyecek. Çünkü ilerledikçe yükseliyor, yükseldikçe çirkinleşiyor. Tarım arazileri elden gidiyor, geleceğimiz elden gidiyor. Çok kötü bir durum” diye konuştu.

“BU PARA, BOLU’NUN PARASI DEĞİL, TÜRKİYE’NİN PARASI”

Başkan Özcan, açıklamasının sonunda ise projenin keşif bedeli ile alakalı olarak şunları söyledi: “İstanbul tarafından gelirken tam o yola gelmeden 200 metre ilerde. Orada bir keşif bedeli yazısı var. Karayolları bu yolu yapma konusunda niye bu kadar ısrarcı? Sebebi şu, 2017’de ihale edilmiş. Burası 6 kilometrelik bir yol olarak planlanmış. 2017 keşif bedeli 66 milyon lira. Biz göreve geldiğimizden bu yana 30 kilometre asfalt döktük, birçok yol açtık, buranın onda birini, yirmide birini bile harcamadık. 6 kilometrelik yol keşif bedeli 66 milyon, yüzde yirmilik iş harcını da düşünürseniz yaklaşık 80 milyon. Kaç kamyon hafriyat döküldü şimdiye kadar oraya? Hiçbirimiz hesaplayabilir miyiz? Bin kamyon mu, on bin kamyon mu, yüz bin kamyon mu? İşte para buralardan kazanılıyor birileri açısından. Bu para, Bolu’nun parası değil, Türkiye’nin parası. Ama bu doğa, bu tarım arazileri Bolu’nun doğası, tarım arazileri. “