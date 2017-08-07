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07 Ağustos 2017 Pazartesi
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    • Güney Koreli öğrenciler Abant’a hayran kaldı

    Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi 2’inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Dilara Duran’ın davetlisi olarak Bolu’ya gelen Günel Koreli 4’ü kız biri erkek 5 üniversite öğrencisi, Bolulu patatesi ile Abant’a hayran kaydılar.

    07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:27
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    Güney Koreli öğrenciler Abant’a hayran kaldı
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Cezaevinde görev yapan Gülmine Duran’ın 15 yaşındaki kızı Dilara Duran, büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Korece dil kursuna katılan ve burada tanıştığı üniversite öğrencisi 5 Günel Koreli arkadaşlarını Bolu’ya evlerine davet eden Duran, aynı zaman iki ülke arasında da dostluk ve kardeşlik elçiliği de yapmış oldu.

    Dilara Duran’ın özel daveti üzerine ilimize gelen ve yaşları 20 ila 25 arasında değişen Kim Hyo Bin(Hakan), Choi Ha Eun(Dilek), Lım Se Jın(Sevgi), Kim Eun Bin(Yağmur) ve Kim EunJoo(Ezgi) Bolu’yu çok sevdiklerini ancak Abant’a hayran kaldıklarını belirttiler. Kendilerine Dilara Duran tarafından Türk isimlerinin verildiğini bundan dolayı da çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

    PATATES SEVGİSİ

    Güney Kore’nin Busan şehrinden ilimize gelen ve Duran ailesinin konuğu olan 5 misafir şehir merkezinin yanı sıra Abant ve Akkayalar’ı da görme imkanı buldular. Güney Kore’de Abant gibi doğal bir alının bulunmadığını belirten misafirler, Abant’a hayran kaldıklarını belirterek bol bol Abant fotoğrafı çektiler. Bolunun yöresel yemeklerinin de tadına bakmayı ihmal etmeyen 4 güzel öğrenci Dilara’nın annesi Gülmine Duran ile birlikte yaprak sarma sarıp, pişirdikten sonra afiyetle yediler. Güney Koreli öğrenciler özellikle Bolu Patatesine hayran kaldıklarını her fırsatta bol bol patates kızartması yediklerini ve bu damak tadını hep hatırlayacaklarını söylediler.

    Güney Koreli 5 üniversite öğrencisiyle İstanbul’da bir kursta tanıştıklarını dile getiren Dilara Duran; “Korece diline seyrettiğim bir diziden hayranlık duydum. Daha sonra da geçtiğimiz yıl İstanbul’a gidip Korece kursuna katıldım. Evimize davet ettiğim 5 arkadaşla da burada tanıştım ve onlarımı ilimize, evimize davet ettim. Onlarda beni kırmadı. Bu sayede Koreceyi’de iyiden iyiye ilerlettim ve rahatça konuşabiliyorum. Güney Koreli arkadaşlarla birlikte olmaktan ve onlara Bolu’yu tanıtmaktan büyük mutluluk duyduyorum” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Mustafa, Çizmecioğlu, Anadolu, Lisesi, 2’inci

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