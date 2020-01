Güngör’den 10 Ocak mesajı

Haber: Aysun Beykoz

Küresel Gazeteciler Konseyi Bolu İl Başkanı Caner Güngör 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. 10 Ocak’ın gazetecilik mesleğinin sorunlarının tartışıldığı ve bir araya gelerek kutlamaların yapıldığı anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Güngör “Her ne kadar, 10 Ocak 1961’de kabul edilen 212 sayılı yasa ile gazetecilere verilen haklar yıllar içinde kısmen geri alınmış olsa da, geleneksel olarak kutlanagelen ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ gazetecilik mesleğinin sorunlarının tartışıldığı ve bir araya gelerek kutlamaların yapıldığı bir gün olması nedeniyle anlamlıdır” dedi.

“YEREL MEDYA GÜNDEN GÜNE DAHA BÜYÜK ÖNEM KAZANIYOR”

Yerel medyanın her geçen daha büyük önem kazandığını belirten Güngör “Sizlere özellikle yerelde gazetecilerin, bununla birlikte gazete patronlarının sıkıntılarını tek tek anlatmaya gerek duymuyorum. Yerel medyanın bugün yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle gazetecilerin kolay yetişmediği, patronların gazetelerini ayakta tutabilmek için büyük mücadeleler verdiği aşikar bir gerçektir. Hemen hemen toplumun her kesiminin eleştiri oklarının hedefinde olan, en kolay eleştirilen mesleklerin başında gelen gazetecilerin yazdığı her haberi kendi penceresinden değerlendiren insanların, gazetecileri eleştirmek dışında ne gibi bir katkı sağladığı ise bu mesleği icra edenlerce malumdur. Yerel medyanın günden güne daha büyük önem kazandığı önemli bir gerçektir. Bunun yanında yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile bir yerel haberin saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna ulaştığı düşünüldüğünde sorumluluğu muzunda o denli arttığının farkındayız. Bu bilinçte ki meslektaşlarımız ile oluşturduğumuz örgütlenmeler ile mesleğimizi yaşatma adına verdiğimiz mücadelenin farkında olmayanlar elbette vardır. Onlar için yapılacak en kolay yaklaşım ‘yandaşlık’ yaftasını yapıştırmaktır” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEMİZİ NEFESİMİZ YETTİĞİNCE SÜRDÜRECEĞİZ”

Yerel basının ayakta kalması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Güngör “Bir gazeteye abone olmayı gereksiz gören, işine gelmeyen bir haberde ‘reklam vermeyiz’ tehdidiyle yüz yüze kalan yerel basının ayakta kalması için bu mesleğin emekçileri olarak mücadelemizi nefesimiz yettiğince sürdüreceğiz. Elbette çuvaldızı kendimize batırmayı ihmal etmeyeceğiz. Bu mesleğe leke süren, buna katkı sağlayan, birilerine olan hırsını almak için geceden sabaha bir internet sitesi açarak ona buna ağzından salyalar akarak saldıran güruh çetelerini de eze eze yok edeceğiz. Şunu da belirtmek istiyorum ki; yerelde gazetenin patronu da, en az çalışanı kadar muhabirdir, dizgicidir, dağıtıcıdır, velhasıl emekçidir. Bu vesile ile mesleğini zor şartlar altında icra eden meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.