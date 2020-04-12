Günlük 15 bin maske dikiliyor

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Gerede ilçesinde faaliyet gösteren giyim fabrikası yetkilileri, korona virüsün ülkemizde görülmesinin hemen ardından Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile görüşerek malzemenin temin edilmesi halinde maske üretimine başlayabileceklerini söyledi. Normal şartlarda yurt dışına giyim ihracatı yapan firma, Başkan Allar'ın teklife olumlu karşılık vermesinin ardından yeni ekipmanlar alarak maske üretimine başladı. Günlük 15 bin maskenin dikildiği fabrikada, bugüne kadar 100 binin üzerinde maske dikilerek Gerede Belediyesi'ne ücretsiz verildi. 10 bin konuta maske dağıtımının yapıldığı Gerede'de, toplam 300 bin maske dikilmesi hedefleniyor.

ALLAR: "MASKEYLE İLGİLİ İLÇEDE BİR SORUN YOK"

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, maske konusunda bir sorunlarının olmadığını belirterek, "Köyleriyle beraber 35 bin nüfuslu bir ilçede 200 bin maske dikebilecek güce sahibiz. Bütün malzememizi tedarik ettik ve maske dikimimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın, "herkes maske takmak zorundadır" dediğinden önce biz bu maske üretimlerimizi tamamladık ve Gerede'deki 10 bin konuta maskelerimizi dağıttık. Maskeyle ilgili ilçemizde herhangi bir sorunumuz yok. Biz bunu da yeterli görmedik. Uzun vadede sürebileceği hesabını yaparak 200 bin maske haricinde Gerede ilçesi olarak 150 bin adet daha dikebilecek kapasitemiz var" dedi.

KARADAŞLI: "DEVLETE VE MİLLETE HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Maske üretimi yapan firma sahibi Mesut Karadaşlı, "Biz normalde yurtdışına ihracat giyim yapıyoruz. Fakat bu hastalığın ülkemizde görülmesinden itibaren giyim işini bırakarak maske işini yapmaya karar verdik. Maske karaborsanın eline düşmüş vaziyette. Biz de bunu firma yönetimi olarak karar alarak, hiçbir ücret almadan sadece devlete ve millete hizmet etmek için yola çıktık. Buna istinaden Belediye Başkanı Mustafa Allar ile istişare ettik. Kendisi bize malzeme konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. Biz de ona malzeme temin edilirse hiçbir ücret talep etmeden bu işi yapabileceğimizi söyledik. Personelimiz de arkamızda durdu. Zorlu mücadelede işlerine devam edeceklerini söylediler. Günlük 15 bin maske dikme kapasitemiz var. Bunu da artırabiliyoruz. Belediyeye 100 binin üzerinde teslim ettiğimiz maske var. Maske üretimi toplamda 300 bine çıkacak" ifadelerini kullandı.