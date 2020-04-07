Günlük 150 test yapılıyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs vakalarının görüldüğü ilimizde Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, çalışmalarla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bolu’daki tüm sağlık çalışanları ve vatandaşlar için 7/24 psikososyal destek hatlarının hizmete girdiğini belirten Demirkol açıklamasında, “Fizik Tedavi Hastanemiz Bolu’da tanı konulmuş ve tedavisi tamamlanmış vatandaşlarımızın yakın takibi ve çevresine bulaş riskini en aza indirmek için izolasyon hastanesi/oteli olarak hizmet vermeye başlamıştır. Pozitif çıkan vakaların temaslılarını en hızlı şekilde tespit edip test yapmak ve izolasyonu etkin şekilde yürütmek amacıyla 7/24 esaslı filiasyon(temas) takip timlerimiz sayıca arttırılarak 40 ekibe ulaşmıştır” dedi.

“GÜNLÜK TEST SAYISI 150’YE ULAŞTI”

Evde sağlık timlerinin sayısının, 20 yaş altı vatandaşlara etkin ve hızlı sağlık hizmeti verebilmek için artırıldığını da sözlerine ekleyen Demirkol yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıca, “PCR laboratuvarımızda 24 saatlik çalışma düzenine geçilmiş ve test sayımız günlük 150’ye ulaşmıştır. Hastanelerimizde, muayene için gelen tüm hasta ve refakatçilerimize maske verilmektedir. Sağlık çalışanları için tahsis edilen misafirhane ve yurt hizmetlerimiz, serbest eczacı, aile hekimliği çalışanları, intörnler ve özel hastane çalışanları dâhil tüm sağlık çalışanları olarak genişletilmiştir. Tüm aile hekimliklerimize koruyucu ekipman desteği sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.