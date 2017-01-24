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24 Ocak 2017 Salı
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    • Günlük ev kiralayanlar Bu habere dikkat…

    Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden günlük kiralanan evlerle ilgili açıklamaya yaptı. Yapılan açıklamada hükme uymayanlara ciddi para cezası verileceği belirtildi.

    24 Ocak 2017 Salı 15:29
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    Günlük ev kiralayanlar Bu habere dikkat…

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Son yıllarda sayısı sürekli artan günlük kiralık evlerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. “OHAL Kapsamında Kimlik Bildirme Kanununda değişiklikler yapılmıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Buna göre; İlgili kanunun 2. maddesinde yer alan tesislere ‘günübirlik kiralanan evler’ ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştır”

    Bu hükme uymayanlara mülki idare amirlerince 10 bin TL, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin TL idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 2 bin 802 işletme tespit edilmiş, bin 20’si kayıt altına alınmış, 214 tesis kapatılmış, 327 tesise 476 bin 485 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu kapsamda, günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan, saatlik, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan, sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemine dahil olarak kimlik biriminde bulunmaları gerekmektedir.”

    Anahtar Kelimeler: Emniyet, Genel, Müdürlüğü, Sosyal, Medya

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