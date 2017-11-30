Haber: Semih BAYKAL

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, ilimiz Borazanlar Mahallesinde günlük olarak kiralanan 1 + 1 eve fuhuş yapıldığı iddiası ile Ahlak Bürosu ekipleri tarafında operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Firuze K. ve Berna takma isimli Barşin Y. adlı 2 Özbekistan uyruklu kadın ile fuhuş için evde bulunan K.S. gözaltına alındı. Operasyonu derinleştiren ekipler, Fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği gerekçesiyle M.A.’yı da yakalayarak gözaltına aldı. Yakalananlardan K.S. isimli şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı. Özbekistan aslı kadınlar ise zührevi hastalıklarla ilgili sağlık raporunun alınması için hastaneye sevk edildi. Gözaltında bulunan M.A. hakkında ise ‘ fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.