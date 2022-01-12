Günlük vaka sayısı 74 binin üzerinde







Sağlık Bakanlığı, Günlük KoronavirüsTablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 39 bin 226 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,08 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 137 milyon 428 bin 160 doza yükseldi.

"VAKA SAYILARINDA BELİRGİN BİR ARTIŞ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." ifadelerini kullandı.

(AA)