Günlük yağışta 81 yıl sonra bir rekor

Haber: C. Kutay AYKAN

Cumartesi akşama ve Pazar sabahına kadar yağan şiddetli yağış 81 yılın rekoru oldu. 81 yıl önce il merkezine metrekareye 63 kilogram yağmur yağarken bu oran hafta sonunda 61.5 kilogram olarak gerçekleşti.

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri 81 yıl aradan sonra günlük yağış ortalamasının en yüksek olduğu günün Cumartesi akşamı ve Pazar sabahı olduğunu açıklayarak bu hafta sonuna kadar şiddetli olmasa bile yağmur yağışının olacağını vurguladılar.

Salı günü ilimiz yağmurlu, Çarşamba günü havanın bulutlu, Perşembe, Cuma ve Cumartesi gününü de il merkezinde yağmurlu geçeceği bildirildi.