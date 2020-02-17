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Günübirlik tatilcilerin ilgi odağı

İlimiz Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Sülüklü Göl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Günübirlik tatilcilerin ilgi odağı

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Mudurnu ilçesi Tavşansuyu köyü yakınlarında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Sülüklü Göl, özellikle İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'dan günübirlik gelen tatilcilerin gözde mekanı oldu. Tatilciler tatillerinin keyfini göl çevresinde piknik, yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek ve şambrellerimizle karda kayarak çıkarttı.

Sakarya'dan gelen Sülüklü Gölü görmek için gelen Erhan Durmaz adlı vatandaş yaptığı açıklamada, "Her hafta bir başka bölgede böyle etkinlikler yaparak eğlenebiliyoruz. Kendimiz şambrel getiriyoruz ve karda kayıyoruz. Ateş yakıp karın keyfine bakıyoruz. Eğleniyoruz ve herkes mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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