Haber: Kasım ŞAHİN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Olay Gündem Gazetesine çiçek veren ve bizzat ziyaret eden Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Gönül Varlık ile üye Ümit Cihan, gazetecilerle bol bol sohbet ettiler. Başkan Yılmaz; “Gazetecilerin nasıl çalıştıklarını çok iyi bilen bir odayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. Bizlerin düşüncesi de budur. Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak çalışan gazetecilerin her zaman yanındayız” dedi.

Diğer bir yandan yine bizzat gazetemize ziyarette bulunan ve Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Fatma Sancaktar ile yönetim üyeleri de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutlayarak, meslek hayatımızda başarılar dileyerek, basının hür olmasını, baskılar altında çalışılmamasını istediler.



