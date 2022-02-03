Günün üzücü haberi



Haber: C. Kutay Aykan

Umutkent Mahallesi 4. Ada’da meydana gelen olayda, gece saat 03.30 sıralarında Emine Y’nin odada olmadığını fark eden eşi, evin içini aramaya başladı. Emine Y’yi mutfakta bulunan doğalgaz borusuna kendini astığını gören eşi, ipi keserek aşağıya indirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde Emine Y’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşlı kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan Emine Y’nin eşi, polis ekiplerine verdiği ifadede Emine Y’nin psikolojik sorunlarının olduğunu söylerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 10:55