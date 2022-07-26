Güpegündüz bıçakladılar

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, Bolu Özel Halk Otobüsü şoförü Ali Korkmaz (40), merkezdeki yolcuları topladıktan sonra Abant’a doğru yola çıktı. Otobüse yolcu olarak binen Ali Haydar Y. ile Hurşit Y. isimli şüpheliler, Abant yolunda seyreden otobüs şoförü Ali Korkmaz’a basit bir nedenden dolayı kavga çıkardı. Çıkardıkları kavga sonrası otobüs şoförü Ali Korkmaz, şüpheliler tarafından bıçakladı.

Olayın ardından otobüsten kaçmaya çalışan Ali Haydar Y. ve Hurşit Y. Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinde kanlar içinde kalan şoför Korkmaz, yapılan ilk müdahalelerin ardından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi sonrası Korkmaz’ın bugün taburcu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.