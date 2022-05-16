Güpegündüz de bu iş yapılmaz ki!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehir merkezinin dışında oturan tarla sahibi vatandaşlar şimdiden anız ve kuru ot yakmaya başladı. Zararlı böcekleri yok etmek ve tarlarına zarar veren kuru otları yakarak imha etme yöntemine giden bazı vatandaşlar, yangına adeta davetiye de çıkarmış oldu.

Her yıl Bolu İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan ikazlara aldırış etmeyen vatandaşlar, rüzgarla birlikte kıvılcımların sağa sola sıçramasını bile hiçe sayarak, alev alev ateş yakıp, birde bu olayı seyretmesi ise olayın ayrı bir boyutu.