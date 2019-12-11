Gürel “Takiplerimiz devam edecek”

Haber: Volkan Yılmaz

Gerede ilçemizde meydana gelen tabiat katliamı ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün kestiği komik ceza kamunun vicdanını sızlattı. 30 firmanın bulunduğu sanayi bölgesine firma başına 12 bin lira ceza kesildi. Balık ölümlerinin gerçekleştiği çay çevresinde bulunan köylerde yaşayan vatandaşların da büyük tepki gösterdiği bu katliam ile ilgili Karabük Valisi Fuat Gürel açıklamalarda bulundu. Gürel de Bolu'nun Gerede ilçesinden gelen ve Eskipazar ilçesinin Belen köyü yakınlarından geçen çayda, zaman zaman balık ölümlerine rastlandığını söyledi.

“HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Karabük Valisi Gürel balık ölümlerini haber alır almaz yetkililerle olay yerine giderek çalışma başlattıklarını belirterek "Karabük sınırlarımızda balık ölümlerine neden olacak atık bırakacak işletme yok. Ancak suyun oksijen oranının çok düştüğü tespit edildi." diye konuştu.

“TAKİPLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Gürel, oksijen oranının düşük olmasının yanı sıra diğer sebepleri de belirlemek için çalışmayı genişlettiklerini anlatarak, "Bolu Valimizi aradım, ekibini hemen harekete geçirdi. Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri o bölgeyi taradı. Bundan sonra balık ölümlerine ilişkin takiplerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karabük Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri, 22 Kasım'da Eskipazar ilçesinde yaklaşık bir aydır zaman zaman görülen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı.