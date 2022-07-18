Güreşçi Ümit Gün ödülünü Ozan Özen anısına camiye bağışladı

Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu ilçesinin Topardıç köyünde geleneksel olarak düzenlenen Karapınar Yayla Bayramı yoğun katılımla gerçekleşti. Güreşlerin açılışında konuşan Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, bu tür organizasyonların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan güreşlerde dereceye giren gençlere çeşitli para ödülleri takdim edildi.

Güreşçilerden Ümit Gün de dereceye girerek para ödülü almaya hak kazandı. Gün, yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Ozan Özen anısına güreşlere katıldığını belirtti. Kendisine verilen ödülü kabul edemeyeceğini kaydeden Gün, bu parayı Ozan Özen adına köy camisine bağışladığını kaydetti.

Öte yandan, güreş müsabakasının en küçüğü olan 4 yaşındaki Eymen Hıracaoğlu da rakibini yenerek para ödülü almaya hak kazandı.