Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığı Merkez İlçe Başkanlığı görevine 7 Mayıs 2016 yılında başlayan ve yaklaşık bir buçuk yıldır bu görevi yürüten İlkay Gürkan, 4 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Merkez İlçe Kongresinde başkanlığa aday olmayacağını, İl Yönetim Kurulu üyesi Ersan Türkoğlu’nun adaylığını açıkladığı toplantı da söyledi. Gürkan, şu sözlerle aday olmayacağını açıkladı; “hepimiz Cumhuriyet Halk Partisine hizmet etmek için buradayız. Bütün makamlar gelip geçicidir. Önemli olan insanların gönlünde, ruhunda izler bırakabilmek, Cumhuriyet Halk Partisini her anlamda ileriye götürebilecek arkadaşlarla yola devam etmektir. Ben günler öncesinden vekilimizde bu seçimde aday olmayacağımı söyledim. Bu seçimde aday olmayacağımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bizlerle birlikte yürüyen özellikle gençlerimize, kadın arkadaşlarımıza, görev süremizde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız sağolun” sözleriyle açıkladı.