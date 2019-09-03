Gurme Restaurant açıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) 2018 yılı Turizm Mali Destek Programı kapsamında, Bolu Belediyesi Proje Ofisi tarafından Bolu'nun ilk ve tek uluslararası oteli olan Hampton by Hilton Bolu adına hazırlanan Gurme Restaurant projesi hibe almaya hak kazandı. “Bolu Hilton Otel Gurme Restaurant ile Hizmet Kapasitesini ve Çeşitliliğini Artırıyor “ isimli proje ile hayata geçirilen Hampton by Hilton Bolu Otel Gurme Restaurant, ilimizin turizm çeşitliliğine katkı sağlarken yeni istihdam alanları oluşturulmasında da önemli katkılar veriyor.

Hampton by Hilton Bolu Gurme Restaurant, düzenlenen açılış programı ile hizmete girdi. Gurme Restaurant açılışına MARKA temsilcileri, Hampton by Hilton Bolu Genel Müdürü Ömer Songur, otel sakinleri ve basın mensupları katıldı. Kesilen kurdele ile Gurme Restaurant hizmete açılırken, otel müdürü Ömer Songur proje ilişkin bilgiler verdi.

DOĞAL YİYECEKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖZEL ÜRÜNLER

Songur yaptığı açıklamada, “Öncelikle başta Kalkınma Ajansı, MARKA ve aynı zamanda Hilton grubuna teşekkür ederiz. Çünkü bu üç birim yan yana gelerek bu projenin gerçekleşmesi sağlandı. Gurme Restaurant özellikle Bolu gibi yiyecek içecek kültürünün Türkiye’de çokça bilindiği, hatta dünyaca bilindiği bir yörede restoran. Ve aynı zamanda buradaki doğal yiyeceklerden üretilmiş özel ürünlerin servisinin Bolu içinde ve Bolu dışından gelen misafirlere de bu hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Gerek personel eğitimi gerekse buranın tefrişatı buna göre yapılmıştır” dedi.