Gürsel Tekin’den Tanju Özcan’a jet cevap



Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde, ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gürsel Tekin’in açıklaması ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır” ifadelerini kullanmıştı.

Dün akşam ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla Tanju Özcan’ı hedef alan İstanbullu vekil, “O şahıs CHP’li değildir, üyeliği askıya alınmıştır. Bir CHP’linin bana verdiği bir cevap değildir, ciddiye almıyorum. Ciddiye alınacak işler var, ciddiye alınmayacak işler var” ifadelerini kullandı.