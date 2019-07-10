Gürültü yapan sürücülere af yok

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Trafik ekipler amiri Mehdi Çelebi, Trafik ekipleri ile birlikte 21- 23 saatleri arasında yüksek sesle müzik dinleyerek şehrin değişik noktalarında çevreyi rahatsız eden araçlara yöne

lik gerçekleştirdiği uygulamada, 31araç sürücüne yüksek sesle müzik dinlemekten, 1 araç sürücüne seyir halinde cep telefonu ile görüşmekten toplam 32 araç sürücüsüne 3.456 TL, idari para cezası uyguladı.

Trafik ekipleri amiri Mehdi Çelebi, yüksek sesle müzik dinleyenler, abartı egzoz kullanan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin her gün kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.