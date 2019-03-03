Güven Sağlık Grubu Uzmanlarından seminer

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Kültür Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Güven Sağlık Grubu Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Serdar Özbaş, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sedat Cömert, Bolu Özel Çağsu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilehan Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yapılan tanıların ve alınan önlemlerin genişletilmesi gerekiyor”

Günümüzde onkolojik hastalıkların yaygınlaştığını bu nedenle de yapılan çalışmaların genişletilmesi gerektiğine vurgu yapan, Amerika ve Avrupa’daki meme kanseri oranları ile Türkiye’deki durumu kıyaslayarak bir değerlendirmede bulunan Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Serdar Özbaş; “Yaklaşık 20 yıl önce Türkiye için meme kanseri sıklığı bu kadar değildi. Artık günümüzde sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Genel olarak yaşam tarzındaki değişiklikler ve beslenme şartlarımız, Türkiye’yi Avrupa ve Amerika’daki kanser oranlarına yaklaştırdı. Bizde genç nüfus oranı fazla olduğu için, 40 yaş ve altı Amerika ve Avrupa rakamlarının yaklaşık üç katı. Şu an, yapılan tanıların ve alınan önlemlerin genişletilmesi gerekiyor. Bu konuda aynı zamanda bazı çalışmalar yapmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Hanımların çekingen davranmamaları, kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor”

Daha çok üreme sağlığı ve tüp bebek ile ilgili merak edilen hususlar hakkında bilgilendirme yapacağına ve kansere erken teşhis konulması için vatandaşlarımızın kontrollerini düzenli olarak gerçekleştirmeleri gerektiğine değinerek, çözümün çok uzakta olmadığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sedat Cömert; Katılımcılarımızdan, yardım istemekten çekinmemelerini öneriyorum. Çünkü biliyorsunuz bu konular hala toplumumuzda mahrem konular. Bazen sorun yaşayan insanlar aile içinde çözümlemeye çalışıyorlar. Oysa ülkemizde sağlık sektörüne ulaşım oldukça kolay. Bu durumda da her türlü şikayetlerini dile getirip sorabilirler. Hanımların çekingen davranmamaları, düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Çünkü senede bir kere yapılan bir muayenede alınan bir örnek, rahim ağzı kanserini yüzde 99 oranında önleyebiliyor. Bunun dışında yumurtalıkta ya da rahim iç zarında gelişen tümörlerin erken tanısı kesinlikle hayat kurtarıcı oluyor.” dedi.

“Kanser tedavisinde dünya ile aynı noktadayız”

Kanser tedavisinin tıbbi yönüyle ilgilendiklerini ve düzenlenen seminerde kanser hakkında bu açıdan bilgilendirme yapacağını, onkolojik hastalıkların tanı, tedavi ve korunma yöntemleri ile ilgili erken teşhise gidildiğinde dünya ile yarışır durumda olduğumuzu vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Deniz Yamaç; “Kanser bütün dünyada çok önemli bir sorun bugün için ve tabi adı bile duyulduğunda korkulan bir durum. İnsanların kendilerinde fark ettikleri değişikliklerden korktukları,kanser tanısı alacaklarından korktukları için geciktirdiklerini görüyoruz. Bu korkunun yenilmesi lazım. Bilgilendirmeler her zaman çok faydalı. Kanser tedavisinde şu an gerçekten erkenteşhise gidebilirsek çok iyi bir noktadayız. Hatta dünya ile aynı noktadayız diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“Meyve sebzelerin beslenmemize eklenmesi kanser için önemli bir durum”

Kanser hastalığının ülkemizde yaygınlaşmasının nedenlerinden birinin de beslenmeyle ilgili olduğuna dikkat çeken ve sağlıklı beslenmenin kanseri büyük oranda önlediğini söyleyen Bolu Özel Çağsu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilehan Kaya; “Araştırmalar neticesinde kanıtlanmış olan kilonun, obezitenin meme kanserinde ciddi bir etki oluşturduğunu görüyoruz. O nedenle beslenme önemli bir faktor olarak karşımıza çıkıyor. İdeal kiloyu korumak, yağlı beslenmenin yavaş yavaş hayatımızdan azaltılması ve sağlıklı beslenmede sebze ve meyvelerin olabildiğince beslenmemize eklenmesi çok önemli bir pay elde edecektir.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Güven Sağlık Grubu Uzmanları “Onkolojik Hastalıklar ve Tüp Bebek Tedavisi” konusunda interaktif bir şekilde katılımcılar tarafından merak edilen tüm soruları cevapladı.